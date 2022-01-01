КАТАЛОГ WEB КАМЕР СО ВСЕГО МИРА - ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ОНЛАЙН!

Москва, Нижегородская улица Нижегородская улица - крупная улица в центре и на востоке Москвы в Таганском и Нижегородском районах.

Сан-Диего, Зоопарк Панда Зоопарк Сан Диего - один из крупных зоопарков мира, в котором содержится более четырех тысяч особей восьмиста видов животных.

Виллемстад, отель Lions Dive & Beach Resort Виллемстад - один из самых красивых исторических районов в Карибском море.

Нью-Йорк Малберри-стрит Малберри-стрит - одна из улиц Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.

Северная Каролина Кур Бич, Пляж Кур Бич - небольшой американский курортный городок на побережье Атлантики.

Taйби-Айленд, вид на Атлантический океан Taйби-Айленд - прибрежный курортный город в округе Чатем, в 25 км на юго-восток от Саванны.

Нью-Йорк Статуя Свободы Статуя Свободы - одна из самых знаменитых скульптур в США и в мире, часто называемая символом свободы и демократии.

Вашингтон Капитолий Капитолий - местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.

США Ниагарский водопад Ниагарский водопад - самый известный водопад в США и одна из самых популярных туристических достопримечательностей Америки.

Гамбург Панорама Гамбург - город на севере Германии, расположен у места впадения реки Эльбы в Северное море.

Шверин, площадь Альтер Гартен Альтер Гартен – центральная площадь города Шверин. Площадь является местом встреч, мероприятий, а также это важный туристический объект.