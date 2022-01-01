КАТАЛОГ WEB КАМЕР СО ВСЕГО МИРА - ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ОНЛАЙН!

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Нижегородская улица

Москва, Нижегородская улица

Нижегородская улица - крупная улица в центре и на востоке Москвы в Таганском и Нижегородском районах.

Зоопарк Панда

Сан-Диего, Зоопарк Панда

Зоопарк Сан Диего - один из крупных зоопарков мира, в котором содержится более четырех тысяч особей восьмиста видов животных.

Lions Dive & Beach Resort

Виллемстад, отель Lions Dive & Beach Resort

Виллемстад - один из самых красивых исторических районов в Карибском море.

Малберри-стрит

Нью-Йорк Малберри-стрит

Малберри-стрит - одна из улиц Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.

Кур Бич

Северная Каролина Кур Бич, Пляж

Кур Бич - небольшой американский курортный городок на побережье Атлантики.

Taйби-Айленд

Taйби-Айленд, вид на Атлантический океан

Taйби-Айленд - прибрежный курортный город в округе Чатем, в 25 км на юго-восток от Саванны.

Статуя Свободы

Нью-Йорк Статуя Свободы

Статуя Свободы - одна из самых знаменитых скульптур в США и в мире, часто называемая символом свободы и демократии.

Капитолий

Вашингтон Капитолий

Капитолий - местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Ниагарский водопад

США Ниагарский водопад

Ниагарский водопад - самый известный водопад в США и одна из самых популярных туристических достопримечательностей Америки.

Гамбург

Гамбург Панорама

Гамбург - город на севере Германии, расположен у места впадения реки Эльбы в Северное море.

площадь Альтер Гартен

Шверин, площадь Альтер Гартен

Альтер Гартен – центральная площадь города Шверин. Площадь является местом встреч, мероприятий, а также это важный туристический объект.

Стена Плача

Иерусалим Стена Плача

Стена Плача - часть подпорной стены вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, символ веры и надежды.